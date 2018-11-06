Бывший главный экономический советник президента США Дональда Трампа Гэри Кон предупредил, что торговая война между Пекином и Вашингтоном обернется для американцев нежелательными налогами. Об этом он заявил во время выступления на форуме в Сингапуре, передает BBC.

Кон отметил, что он согласен с политикой Трампа по снижению ставки корпоративного налога, но американские тарифы на китайские товары были похожи на потребительский налог. Такая торговая война негативно скажется на американских потребителях, что, в свою очередь, повредит экономике США.

По его словам, у президента США свой политический стиль, тактика, и он имеет четкое представление о том, чего хочет добиться от любых дальнейших переговоров с Китаем. «Он продвигается вперед по торговле, защите американских компаний и американских рабочих мест. Он понимает, что это то, что он в конечном счете должен делать», — прокомментировал Кон.

Этой весной Кон, который ранее занимал пост главы банка Goldman Sachs, объявил о своем решении уйти в отставку из-за несогласия с планом Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США.