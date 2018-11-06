Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка Инноваций и Развития. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО «Банк Инноваций и Развития», регистрационный № 2647, город Москва (приказ Банка России от 7 ноября 2018 года №ОД- 2902)2», — говорится в сообщении регулятора.

Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также соответствующих требований нормативных актов регулятора. Банк России шесть раз в течение года применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Кредитной организацией неоднократно допускались нарушения указанных ограничений.

«Банк Инноваций и Развития на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Несмотря на проведенную надзорным органом работу с банком, объем указанных операций во втором — третьем кварталах текущего года продолжал возрастать. При этом значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции повышенного риска, в основном связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями. По этой причине работа службы внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ признана неэффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений принимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — говорится в сообщении.

В банк назначена временная администрация до момента избрания конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк Инноваций и Развития является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 286-е место в банковской системе Российской Федерации.