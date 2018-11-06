Испанский банк BBVA завершил пилотный проект по записи синдицированного займа на 150 млн долларов в блокчейн. Банк выдал его компании Red Electrica, управляющей энергосетью Испании. Займодателями также выступили японский Mitsubishi UFJ Financial Group и французский BNP Paribas.

Как сообщает Тtrcoin , каждая стадия процесса записывалась в распределенном реестре вместе с пользовательским кодом и отметками даты/времени, чтобы у всех участников процесса всегда была релевантная информация о статусе переговоров по займу. После подписания контракта в публичный блокчейн Ethereum был записан уникальный идентификатор этого документа, тем самым была заверена его «подлинность» и предоставлена гарантия невозможности изменить его третьими лицами.