Выплаты страхового возмещения клиентам банка «Агросоюз» и Банка Инноваций и Развития, у которых 7 ноября были отозваны лицензии Центробанком РФ, начнутся не позднее 21 ноября 2018 года. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на своем сайте официальное объявление о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения.

«Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 12 ноября 2018 года», — говорится в сообщении АСВ.