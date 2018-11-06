Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее с 24 октября 2018 года расчеты с клиентами столичного ПИР Банка, по состоянию на 7 ноября выплатило вкладчикам 1,28 млрд рублей, что составляет 73% общей страховой ответственности агентства по данному банку. Такие данные опубликованы на сайте АСВ.

Выплаты производятся через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента.



Ранее агентство сообщало, что за компенсациями на сумму около 1,8 млрд рублей могут обратиться порядка 2,6 тыс. вкладчиков ПИР Банка, чья лицензия была отозвана 12 октября текущего года.