Ассоциация российских банков по итогам обсуждения с банками, которые являются членами организации, представленного Центробанком проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» (в части предоставления заемщику права на изменение графика платежей) считает, что реструктуризация ипотечных кредитов на предлагаемых законопроектом условиях будет иметь негативные последствия как для граждан-заемщиков, так и для банковского бизнеса. Сообщение об этом распространил в среду департамент общественных связей АРБ.

В подготовленным АРБ заключении , направленном в ЦБ РФ, отмечается, в частности, что предлагаемые законопроектом жесткие критерии формата реструктуризации ипотечных кредитов приведут к существенному увеличению стоимости кредитов для заемщиков. Необходимость проведения дополнительной индивидуальной оценки платежеспособности заемщиков также повлечет удорожание ипотеки.

Кроме того, предлагаемые законопроектом ограничения по сроку льготного периода и размерам платежей, выплачиваемых как в течение льготного периода, так и после его окончания, существенно сужают варианты урегулирования просроченной задолженности. А это, например, не даст заемщикам при их желании и согласии банков устанавливать более короткие льготные периоды, что может быть очень востребовано заемщиками.

Также данный законопроект негативно скажется на рынке секьюритизации ипотечных кредитов с учетом того, что условия секьюритизированных ипотечных кредитов не могут быть изменены, полагают в АРБ.

Более того, банками поставлена под сомнение безубыточность реструктуризации ипотечных кредитов на условиях, предусмотренных законопроектом.



Помимо замечаний концептуального характера у банковского сообщества в отношении редакции законопроекта имеется большое количество вопросов, без разрешения которых исполнение предлагаемых законопроектом норм станет крайне затруднительным, говорится в релизе АРБ.

