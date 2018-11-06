Рубль остается совершенно невосприимчивым к происходящему извне и поведению нефти, сообщает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Однако стоит учитывать, что геополитический фон постепенно накаляется, и противостоять давлению с этой стороны «россиянин» уже не сможет. Диапазон колебаний в паре доллар/рубль на среду - 65,95-66,45, для пары евро/рубль - 75,35-75,95. Стоит обратить внимание на ход сегодняшних аукционов Минфина по размещению ОФЗ», - поясняет эксперт.

В течение 30 минут с начала работы валютной секции на Московской бирже доллар укрепился к рублю на 0,04%, до 66,14 рубля, комментирует аналитик Альпари Владислав Антонов, да и рубль уже давно устойчиво игнорирует внешний негатив.

«Я полагаю, что пара доллар/рубль пока сохранит движение около 66 рублей, а пара евро/рубль – в диапазоне 75,00 – 75,50 рубля. Сегодня в центре внимания мировой политики выборы в Конгресс США, однако их результаты способны оказать наибольшее влияние на пару евро/доллар. А торги по рублевым парам откроются, вероятнее всего, в указанных диапазонах», - прогнозирует эксперт.