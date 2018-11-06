Крипторубль, который может появиться в России после принятия законов о регулировании крипторынка и с согласия Банка России, способен стать полным аналогом ныне существующего, фиатного рубля в цифровом пространстве, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это тот же рубль, просто в зашифрованном виде, и он отслеживает денежный оборот между участниками блокчейна… Информационная система может размещать токены, цифровые права для привлечения средств на реализацию проектов. Все права учитываются в информационной платформе. Этот ресурс позволяет обменивать деньги на криптоденьги», — цитирует Аксакова РИА Новости .

Также по его словам, как только блокчейн начнет занимать существенное место в экономике страны, то возникнет необходимость, чтобы товарооборот и экономические процессы обслуживались с помощью крипторубля, рубля в блокчейне. Очевидно, что этот процесс должен регулироваться ЦБ, и ЦБ должен дать право возникновению такого инструмента, добавил Аксаков.