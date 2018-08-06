Отчет аудиторской фирмы свидетельствует о полной платежеспособности крупнейшей биржи криптовалют Южной Кореи UPbit, вопреки распространившимся в последнее время слухам о проблемах компании.

Корейская фирма Dunamoo, являющаяся оператором UPbit, опубликовала результаты работы аудиторской компании Yoojin, чтобы развеять оставшиеся у инвесторов сомнения, сообщает Тtrcoin .

Как заявила компания, в настоящее время UPbit располагает всеми средствами инвесторов и дополнительными активами, которых будет более чем достаточно, чтобы удовлетворить запросы всех инвесторов. Таким образом, криптобиржа имеет возможность для обработки запросов на вывод средств клиентов в момент их получения.

Напомним, ранее инвесторов криптобиржи обеспокоил визит властей в офис UPbit в мае, чтобы оценить заявления неизвестных источников о неплатежеспособности биржи. При этом в рамках рейда южнокорейский финансовый регулятор Комиссия по финансовым услугам вместе с Группой финансовой разведки изъял оборудование и документацию у UPbit.