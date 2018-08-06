Банкам Таиланда также разрешено обучать клиентов основам блокчейн-технологий и консультировать по вопросам инвестирования в цифровые активы.
Представители центрального банка Таиланда заявили, что финансовые институты страны могут покупать и продавать криптовалюту после получения соответствующего разрешения от местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Но SEC по-прежнему запрещает коммерческим банкам «осуществлять криптовалютные трансакции». Таким образом, банки могут покупать или продавать цифровые активы, но им запрещено приобретать что-либо за них, сообщает ForkLog.
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