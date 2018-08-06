Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предлагает законодательно закрепить в России принцип сетевой нейтральности. Он подразумевает, что провайдеры будут обязаны предоставлять трафик с любых ресурсов ( онлайн -кинотеатров, социальных сетей и т. д.), без искусственного замедления или приоритета, к примеру, в зависимости от наличия или отсутствия партнерских программ, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что предложения по закреплению в законодательстве принципа сетевой нейтральности будут доработаны в ближайшие недели и направлены в правительство, следует из проекта решения совета по итогам его первого заседания в Калининградской области 1 августа.



Как правило, речь идет о партнерских программах, в ходе которых пользователи могут получать приоритетный доступ к отдельным сайтам, или о замедлении доступа, например к трафику торрентов. В России этот принцип законодательно не регулируется, но еще в феврале 2016 года рабочая группа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) подготовила базовый документ по сетевой нейтральности, с которым согласились «ВымпелКом», «МегаФон», МТС, «Ростелеком» и другие крупные провайдеры, а также «Яндекс», Mail.Ru Group, ivi.ru, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Минкомсвязи и Минэкономики. В нем допускается управление трафиком в аварийных ситуациях и при перегрузках, в целях предотвращения кибератак или хищения персональных данных, а также в случаях, установленных законом и по решению суда.

В ФАС «высоко оценивают» предложение совета по цифровой экономике. «Принципы сетевой и технологической нейтральности являются базовыми для обеспечения условий справедливой конкуренции», — подчеркнул заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин. В Медиакоммуникационном союзе (МКС), объединяющем крупнейшие медиахолдинги и операторов связи, также считают, что сетевой нейтральности «важно придать правовой статус», добавляя, что это не должно нарушать интересы граждан и государства и должно быть «стимулом, а не помехой развития бизнеса».

По мнению экспертов, без сетевого нейтралитета пострадают пользователи, так как им придется платить за более быстрый доступ к определенным сервисам.



Однако операторы связи опасаются, что это может негативно повлиять на их бизнес, лишив возможности дополнительных доходов за счет «маневров с тарифами».

