Власти индийского штата Телингана подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Tech Mahindra для запуска в столице штата городе Хайдарабаде первого в стране блокчейн-квартала, который должен стать центром развития новой технологии и инкубатором для блокчейн-стартапов со всей Индии.

Как сообщает Anycoin , правительство штата построит всю необходимую инфраструктуру нового района, а также обеспечит политическую и нормативную поддержку блокчейн-стартапам. Провайдер услуг цифровой трансформации Tech Mahindra со своей стороны предоставит технологическую поддержку резидентам района.

По словам технического директора Tech Mahindra, район может стать глобальным центром блокчейна.