Трейдеры могут быть отстранены от продажи нефтепродуктов с базисов (станций отправления) НПЗ крупных нефтяных компаний на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). За подготовку таких ограничений на заседании 3 августа проголосовали участники совета секции «Нефтепродукты» на бирже, сообщает РБК.

В совет входят представители нефтяных компаний, Федеральной антимонопольной службы и ЦБ.



На совете секции биржи звучали жалобы на трейдеров, из-за которых растут оптовые цены на топливо, рассказал изданию один из собеседников, поэтому было принято решение поручить СПбМТСБ подготовить ограничения для таких игроков.

«Речь идет о запрете продавать топливо на базисах производителей: с НПЗ и железнодорожных станций, примыкающим к ним, — поясняет он. — Если ограничения вступят в силу, то, например, с заводов «Роснефти» бензин сможет продавать только сама нефтяная компания и ее структуры, а трейдеры такую возможность потеряют».

«Важно отметить, что на заседании не обсуждался вопрос прямого ограничения участия в торгах бензином и другими нефтепродуктами на нефтяных базисах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Речь шла об ограничении выставления заявок на продажу отдельных видов нефтепродуктов с использованием денежного обеспечения на базисах поставки при НПЗ», — уточнил представитель ЦБ.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов подтвердил РБК, что биржа проработает свои предложения по ограничению выставления заявок на продажу бензина и дизтоплива с базисов НПЗ. «Мы доложим их на совете секции в кратчайшие сроки», — пообещал он. Однако есть и другие базисы торговли, например балансовые пункты, добавил он.

Предложение об ограничении для трейдеров поддержали Российский топливный союз и «Роснефть».

