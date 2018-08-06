Арбитражный суд Москвы отказал в ходатайстве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества на сумму 12,1 млрд рублей шести лиц, контролировавших КБ «Транснациональный банк», говорится в определении суда.

Ходатайство было подано в рамках заявления АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей банка. По мнению заявителя ходатайства, в случае непринятия обеспечительных мер банку может быть причинен ущерб.

Однако арбитраж посчитал, что все доводы заявителя, приведенные в обоснование необходимости принятия обеспечительных мер, носят предположительный характер и не являются достаточными основаниями для их принятия. Кроме того, АСВ не представлено доказательств того, что ответчики предпринимают меры к реализации, а также сокрытию имущества.

По информации АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов организации (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком.

Также руководителями банка не предпринимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации. Вышеизложенные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основаниями для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 23 июня 2015 года признал КБ «Транснациональный банк» банкротом.