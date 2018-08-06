Представитель международной сети кофеен Starbucks заявил, что компания не будет принимать биткоин или другую криптовалюту в своих точках продаж, вопреки предположениям СМИ.

Как сообщает Motherboard , пресс-секретарь компании пояснил, что в действительности «клиенты не смогут платить за фраппучино биткоинами», однако компания принимает участие в проекте, благодаря которому они смогут конвертировать цифровые активы в доллары и расплачиваться ими в сети кофеен.

«Важно уточнить, что мы не принимаем цифровые активы в Starbucks. Скорее, обмен будет конвертировать цифровые активы, такие как биткоин, в доллары США, которые могут быть использованы в Starbucks», - написал в электронном письме изданию представитель Starbucks. «В настоящее время мы объявляем о запуске торговли и конвертации биткоина. Тем не менее, мы будем продолжать общаться с клиентами и регуляторами по мере развития криптовалютной отрасли».

Напомним, после того как оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) объявил о своих планах по созданию новой глобальной экосистемы цифровых активов Bakkt, в запуске которой принимают участие такие компании, как Starbucks, BCG и Microsoft, в СМИ появились предположения, что Starbucks позволит клиентам платить за кофе биткоинами.