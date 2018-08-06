Сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью пока показывают свою несостоятельность. Собираются данные крайне медленно, а идентификация новых клиентов с помощью мобильных устройств и вовсе не реализована. Эта тема обсуждалась на закрытом заседании, в котором приняли участие 15 банков, а также представители ЦБ и «Ростелекома», пишет «Коммерсант».



Сбор биометрических данных населения стартовал в банках в начале июля. Как ранее заявляла первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, с 2 июля около 400 отделений банков в 140 городах должны собирать биометрические данные, к концу года — 20% банков в 4 тыс. отделений. Однако, по данным «Ростелекома», по состоянию на 2 августа биометрические данные представляют в Единую биометрическую систему (ЕБС) 14 банков с отделениями в 121 городе. В ЕБС по состоянию на 2 августа имеются данные всего 1,2 тыс. человек.



В рамках встречи и. о. главы департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин отметил, что в банках не реализована до сих пор возможность предоставления финансовых услуг с мобильных устройств. «Причем даже в тех кредитных организациях, кто сделал упрощенную идентификацию и должен был бы эти услуги предоставлять, — рассказал изданию один из участников встречи. — При этом у вендоров уже есть соответствующие приложения, необходимо их лишь интегрировать в системы банков». В кноце встречи Зимин призвал банки «ускориться».

Банки же поведали ЦБ о проблемах технического характера, которые мешают им выполнить это пожелание. В частности, это отсутствие четкого перечня оборудования, которое должно быть использовано при сборе биометрии. Впрочем, ускориться банкам мешают не только технические проблемы — пока банкиры не видят экономической целесообразности в развитии этого направления.

Учитывая, что регулятор пока лишь призывает банки ускориться, но не грозит им санкциями, ожидать изменения ситуации вряд ли стоит. В письме от 28 июня ЦБ обещал не штрафовать банки до конца года за отсутствие отделений, оборудованных под сбор биометрии.

