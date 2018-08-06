Сервис для институциональных инвесторов Coinbase Custody рассматривает вопрос добавления поддержки 37 новых криптовалют и токенов. В числе этих активов значатся ripple, EOS, monero, cardano, stellar lumens, zcash, tezos, bitcoin gold и другие.

Как поясняет Anycoin , новые активы могут быть добавлены только для хранения, а не для трейдинга. При этом Coinbase подчеркивает, что постарается сделать это «как можно быстрее и безопаснее».

В заявлении компании уточняется, что добавление поддержки этих активов в сервис Coinbase Custody не означает, что они будут добавлены в другие продукты компании. Чтобы стать доступными для трейдинга, они должны пройти специальный Digital Asset Framework.