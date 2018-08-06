Россияне стали активнее жаловаться на незаконное использование персональных данных. За первые шесть месяцев 2018 года в адрес Роскомнадзора поступило 17 884 таких обращения, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Больше всего россияне жаловались на неправомерное использование персональных данных, нарушение требований конфиденциальности, порядка и условий хранения личных сведений и на неудаление персональной информации после ее обработки, отметили в ведомстве. Наибольшее количество претензий было к банкам, коллекторским агентствам, сайтам и организациям сферы ЖКХ.

Примечательно, что в прошлом году была обратная динамика: тогда ведомство получило на 6,78% меньше жалоб на нарушение закона о персональных данных, чем в первом полугодии 2016 года, — всего 16 тыс. обращений.



По мнению экспертов, статистика Роскомнадзора говорит о том, что в этом году могли активизироваться спамеры в попытке привлечь новых клиентов. Также такая динамика указывает и на тот факт, что граждане стали более ответственными и начали защищать свои права. После получения соответствующего обращения ведомство уже обязано разбираться с нарушителями путем требований устранить правонарушение.