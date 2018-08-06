Условия тарифа просты:

0 рублей – открытие и ведение счета;

0 рублей – интернет-банк Light и мобильное приложение УБРиР Light для управления финансами;

0 рублей – электронные платежи партнерам внутри банка;

0 рублей – платежи в налоговые органы и другие бюджетные организации;

79 рублей – электронные платежи партнерам в другие банки;

До 4% годовых на остаток ежедневно.

Если клиент проводит через счет только платежи партнёрам внутри банка и налоги, то ничего не платит за расчетное обслуживание. А если на его счете будет среднемесячный остаток от 500 тысяч рублей, то начисленных банком % хватит на 10 межбанковских платежей и еще доход останется. Таким образом, есть, как минимум, два способа обслуживаться в УБРиР бесплатно.

Приятным бонусом для всех предпринимателей, открывших счет в УБРиР, будут скидки и сертификаты от партнеров банка, а именно помощь в поиске персонала, оказание бухгалтерских и юридических услуг, проведение маркетинговых исследований и продвижение в интернете.

Чтобы открыть счет, можно отправить заявку на сайте , или обратиться в ближайший офис УБРиР, обслуживающий юридических лиц.

Аналитики финансового рынка неоднократно признавали Уральский банк реконструкции и развития одним из самых выгодных банков России для обслуживания бизнеса. Так, по итогам второго квартала 2018 года УБРиР занял второе место в рейтинге выгодных тарифов обслуживания компаний сегмента b2b и розничных магазинов Markswebb в Москве. Банк не взимает комиссию за переводы в рамках зарплатного проекта, подключение и обслуживание интернет-банка. Также, по версии Markswebb, по данным исследования от третьего квартала 2017 года, интернет-банк Light входит в пятерку лучших онлайн-сервисов для бизнеса.