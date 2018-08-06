Клиенты микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги», займы которых перешли к банку «Русский Стандарт» , столкнулись с серьезными проблемами. Банк требует погашать задолженность перед ним, при этом судьба платежей, поступавших в «Домашние деньги» в последние восемь месяцев, туманна, пишет «Коммерсант».

Клиенты микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги», займы которых перешли к банку «Русский Стандарт» , столкнулись с серьезными проблемами. Банк требует погашать задолженность перед ним, при этом судьба платежей, поступавших в «Домашние деньги» в последние восемь месяцев, туманна, пишет «Коммерсант».



О непростой ситуации газете рассказал активист ОНФ «За права заемщиков» Дмитрий Лопаткин. После того как компания, ранее допустившая дефолты по своим обязательствам, передала «Русскому Стандарту» портфель займов физлиц на 0,47 млрд в счет имеющегося долга, между старым и новым кредитором возникли разногласия. В распоряжении газеты оказались письма «Русского Стандарта» клиентам «Домашних денег» о том, что между банком и МФК 15 декабря 2017 года было заключено соглашение, по которому с момента получения письма заемщик должен исполнить в пользу банка обязательства по займу.

Изданию удалось ознакомиться с записью разговора сотрудника «Русского Стандарта» и заемщика «Домашних денег», в котором представитель банка заявляет, что МФК находится в состоянии банкротства, платить «Домашним деньгам» нельзя — деньги «уходят в никуда», а все платежи в ее адрес за последние восемь месяцев будет «очень проблематично достать».

При этом ряд клиентов в апреле 2018 года получили от «Домашних денег» СМС-сообщение о том, что нельзя ни в коем случае реагировать на призывы платить задолженность перед ней в другие организации. «Ваш платеж в этом случае не будет учтен», — отмечалось в СМС. По словам источника газеты, близкого к «Домашним деньгам», между компанией и банком в ноябре—декабре 2017 года были заключены три соглашения, согласно которым займы на 500 млн рублей стали предметом залога по ранее предоставленному компании кредиту. В соглашениях записаны условия, при которых залог переходит банку. Собеседник газеты утверждает, что они наступили в июле и раньше взыскивать долги по находящемуся в залоге портфелю банк не имел права.

Официально оба кредитора обещают урегулировать ситуацию. «Клиентам достаточно представить в банк подтверждения оплаты платежей по кредиту», — заявили в «Русском Стандарте». В «Домашних деньгах» утверждают, что по запросам клиентов выдают справку, подтверждающую погашение долга или его части. «При наличии подобной заверенной справки клиент может быть уверен, что повторное взыскание невозможно», — говорят в компании.

Регулятор в ситуацию на данном этапе не вмешивается, а юристы считают, что заемщикам стоит дождаться, пока кредиторы решат спор между собой.