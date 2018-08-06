В разрабатываемой регулятором системе быстрых платежей (СБП) банки будут самостоятельно устанавливать комиссию для клиентов (как для отправителей, так и для получателей) за переводы, пишут «Ведомости».



При этом банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму — она будет делиться между банком клиента, отправившего деньги, и банком получателя. В какой именно пропорции, еще предстоит решить, говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, размер комиссии тоже будет обсуждаться, есть предложение установить 8 рублей за операцию.

Себестоимость карточного перевода для банка, исходя из средней суммы операции, сейчас составляет 50 рублей, за операцию платит только отправитель. Если стоимость перевода в СБП для банков будет 8 рублей, то и для клиентов тарифы в СБП будут ниже, чем в карточных переводах, рассуждает сотрудник одного из банков.



Сейчас комиссия с получателя средств, как правило, не берется, предлагаемые тарифы СБП меняют этот подход.

Как сообщалось, СБП предоставит возможность физическим лицам переводить денежные средства по номеру мобильного телефона, в том числе если счета отправителя и получателя находятся в разных банках. Платежи в рамках СБП будут проводиться в режиме реального времени круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Банк России станет оператором и расчетным центром системы. В качестве операционного платежного клирингового центра системы выбрана Национальная система платежных карт.



Запуск СБП планируется в начале 2019 года.



На первом этапе речь будет идти о переводах между физическими лицами, в дальнейшем возможны переводы между юридическими лицами, а также оплата товаров.