Оператор Нью-Йоркской фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) планирует создать проект Bakkt — глобальную экосистему для цифровых денег, внутри которой пользователи смогут расплачиваться с помощью криптовалюты, продавать и покупать ее.

Ожидается, что проект Bakkt будет включать в себя рынки, регулируемые на федеральном уровне вместе с коммерческими и потребительскими приложениями. Запуск Bakkt планируется на ноябрь 2018 г., после того, как его одобрит Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), сообщает РБК .

Bakkt уже сотрудничает с крупными корпорациями, такими как Microsoft и с другими компаниями — Boston Consulting Group и Starbucks, чтобы создать платформу, которая позволит клиентам покупать, продавать и тратить цифровые активы.