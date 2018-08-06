Банк России назначил новым генеральным директором «Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора» (УК ФБКС) Дмитрия Пожидаева. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Ранее Пожидаев занимал должность старшего советника генерального директора компании. Полномочия занимавшего пост генерального директора со дня основания компании Алексея Кузнецова прекращены в связи с переходом на другую работу.

С июня 2017 года Пожидаев занимал должность заместителя директора департамента финансового оздоровления Банка России, а в декабре 2017 года перешел на работу в УК ФКБС.