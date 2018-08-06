Британская криптовалютная компания Argo Mining, которая обеспечивает услуги майнинга через подписку, привлекла 25 млн фунтов стерлингов (около 32,5 млн долларов) через проведение IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Таким образом, она стала первой криптовалютной компанией, торгуемой на LSE.

Argo выставила на биржу 156 млн акций — 53,2% от общего количества выпущенных. При этом ей удалось получить в результате листинга акций на 5 млн фунтов больше капитала, чем было запланировано. Общая капитализация фирмы по итогам IPO составила 47 млн фунтов (61,2 млн долларов), сообщает Anycoin .

По словам исполнительного председателя компании Argo Mining Джонатана Биксби, выход на главный рынок Лондона является важным шагом в развитии компании. Это выгодно скажется на реализации стратегии долгосрочного роста.