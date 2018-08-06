Криптовалютный инвестор из Китая Фенг Бин подал суд на торговую площадку OkCoin из-за того, что не смог получить монеты, которые появились в результате хардфорка биткоина в прошлом году. В свое оправдание биржа заявляет, что истец сам не затребовал криптовалюту в установленный биржей срок, о котором, по всей видимости, пользователи проинформированы не были.

В начале декабря 2017 года пользователь Фенг Бин попытался вывести 38 монет bitcoin cash, но не обнаружил на сайте кнопки для того, чтобы провести трансакцию, сообщает РБК . Бин связался с представителями компании, но они сообщили, что программа распределения криптовалюты уже была удалена с площадки, поэтому теперь он не сможет получить свои монеты. При этом инвестор отметил, что биржа не объявляла сроки, в которые необходимо провести операцию c форком биткоина.

Истец намерен взыскать с биржи OkCoin сумму «убытка», который он понес из-за того, что не смог продать BCH на историческом максимуме, в размере 25 000 долларов.