Окончательное решение о том, как будут распределяться средства, полученные от налога на профессиональный доход во внебюджетные фонды, будет принято в сентябре. Об этом сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

«Здесь есть развилки, которые нам надо обсуждать. Нужно ли вообще что-то перечислять в Пенсионный фонд, или вся сумма налогов от самозанятых будет направляться в Фонд обязательного медицинского страхования. Окончательное решение будет готово в сентябре, когда законопроект будет доработан и размещен для обсуждения», — сказал Сазанов.