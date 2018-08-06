Минэкономразвития предлагает учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС на 2 процентных пункта. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. При этом сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств — возрастет только величина налога, включенного в платеж.



Ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей.

«Изменения налогового законодательства с 1 января 2019 года существенно повышает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций, что, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового состояния. Поэтому Минэкономразвития предлагает учесть соответствующие изменения в тарифах», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.



Наиболее простым способом решения проблемы автору обращения, генеральному директору ассоциации Алексею Макрушину, видится повышение тарифов на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.

«Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», — пояснил Макрушин.



Если такую меру не ввести, за год убытки ресурсоснабжающих организаций могут достичь 100 млрд рублей, подсчитал эксперт.