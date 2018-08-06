Справедливость лучшим образом отражает то, за что Счетная палата должна бороться. Таким образом глава ведомства Алексей Кудрин в интервью «Российской газете» объяснил, почему слово «справедливость» стало ключевым в разделе стратегии «Миссия Счетной палаты».



«Мы действительно после долгих обсуждений сошлись на том, что не «эффективность» или «ориентированность на результат», а именно «справедливость» лучшим образом отражает то, за что Счетная палата должна бороться», — сказал Кудрин.

Он напомнил, что ведомство проверяет, как тратятся государственные деньги, которые, по сути, — деньги налогоплательщиков, всех россиян.

«Эффективность важна, но в конечном счете важнее всего справедливость как высшая точка эффективности. Справедливое госуправление — это, простыми словами, когда жители видят, что государство использует их деньги на решение самых главных, стратегических задач, делает это честно и ответственно. Наше видение заключается в том, что граждане будут видеть, как расходуется каждая их копейка, понимать, почему эти средства распределяются именно так. Это справедливо», — считает глава Счетной палаты.

Как сообщалось, Счетная палата, которую Алексей Кудрин возглавил в мае, 3 августа утвердила свою новую стратегию. При Кудрине ведомство планирует осуществлять функции «борца за справедливость» и «гаранта прозрачности», а также стать центром компетенций для других госорганов и формировать у власти «стратегическое видение» экономической ситуации.