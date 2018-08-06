Криптовалютная биржа Coinbase приступила к финальным испытаниям тестирования поддержки криптовалюты еthereum сlassic. Торги новым активом должны быть запущены в течение 24-48 часов после завершения теста.

Как сообщает Anycoin , полная поддержка ETC предполагает добавление актива на биржу CoinbasePro (GDAX) и традиционную обменную площадку. Поддержка ETC будет также добавлена в сервис Coinbase Custody, предназначенный для хранения криптовалютных активов, Coinbase Prime, ориентированный на институциональных инвесторов и в Coinbase Index Fund, который формируется из всех поддерживаемых компанией активов.