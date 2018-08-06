Ожидаем нейтральной позиции российского рынка в начале торгов из-за слабого подъема фьючерсов на мировые фондовые индексы, а также снижения на 0,5% фьючерсов на MSCI развивающиеся рынки. Традиционно, в результате периода отпусков, в августе снижается объем торгов на российском рынке, что может приводить к необоснованным скачкам в активах. Помимо этого, над рынком нависает угроза ввода очередных санкций США против российского госдолга, энергетического сектора экономики. При этом, Сенат США не пошел на каникулы, что можно связать с желанием законодателей закрыть вопросы по бюджету на следующий финансовый год, который начнется через 2 месяца - с 1 октября. В этот период могут быть одобрены санкции против РФ, что уже сейчас приводит к оттоку капитала из страны. Поэтому есть все основания остаться в кэше или долларах и дождаться, когда рынок отдисконтирует весь негатив, чтоб затем купить дешево.