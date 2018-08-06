За период с января по июнь Европлану удалось в очередной раз показать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями — российскими компаниями, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами — Европлан заключил более 15 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

Европлан продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с ведущими автопроизводителями и с более чем 4000 дилерскими центрами по всей стране. В рамках специальных программ клиенты Европлана приобретают автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получают возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как аванс от 5% до 49%, нулевое удорожание, сниженные ежемесячные и выкупные платежи.

Более того, клиенты Европлана получают услуги и экономят на страховании автомобилей, регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции (самоходных машин — в органах Гостехнадзора), топливных расходах и техническом осмотре до 20%, автопомощи на дорогах (пакет «Стандарт» уже включен в лизинг легковых автомобилей), услугах зачета стоимости старого автомобиля в счет покупки нового, на доставке транспорта до нужного адреса по всей России, получают федеральные и региональные субсидии, связанные с лизингом.

Напомним, что по результатам исследования европейской федерации национальных ассоциаций лизинговых компаний Leaseurope по итогам 2017 года Европлан занял 15 место по объему нового бизнеса среди автолизинговых компаний Европы и остался лидером в сегменте автолизинга среди российских компаний. По результатам исследования лизингового рынка агентством RAEX Европлан признан «Лидером рынка лизинга в сегменте МСБ в 2017 году» и «Лидером по количеству лизинговых сделок — 2017».