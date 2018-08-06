Чистая прибыль Международного инвестиционного банка (МИБ) по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла более чем вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 5,09 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

По итогам первого полугодия 2018 года за счет наращивания основной деятельности объем активов МИБ достиг 1,13 млрд евро.

Доля европейских стран — членов МИБ в кредитном портфеле банка увеличилась до 51% в сравнении с 43% по итогам 2017 года. Общий объем кредитного нетто-портфеля составил 709,7 млн евро в сравнении с 664,1 млн евро по итогам 2017-го.

«Опубликованная финансовая отчетность и достигнутые банком показатели по всем основным видам деятельности являются безусловным подтверждением верности нашей стратегии, направленной на последовательное расширение масштабов и географии деятельности МИБ в интересах каждой из стран-акционеров», — прокомментировал председатель правления банка Николай Косов.