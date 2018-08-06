Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) за первое полугодие 2018 года достигла 37,542 млн долларов. Прогнозный показатель на 2018 год, заложенный в стратегии банка до 2022-го, установлен на уровне 32 млн долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Общая сумма заключенных ЕАБР кредитных договоров в первом полугодии 2018 года превысила 1 млрд 579 млн долларов.

До конца текущего года банк планирует занять на финансовых рынках около 10—15 млрд рублей сроком до трех — пяти лет и около 30 млрд тенге сроком до пяти — семи лет.