Крупнейший финансовый маркетплейс Рунета Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Дебетовые карты» .

Сервис подбора и сравнения дебетовок на мобильных устройствах стал более удобным и функциональным, в нем доступны все возможности десктопной версии сервиса, в том числе запущенные на Банки.ру совсем недавно. Например — подбор карт с бесплатным обслуживанием и карт без комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, сравнение предложений по размеру кешбэка . База данных раздела «Дебетовые карты» насчитывает более 3 тыс. предложений в банках России, постоянно верифицируется и пополняется.

«Форматы банковских продуктов в этом сегменте претерпели серьезные изменения, — отмечает бизнес-аналитик продуктовых разделов холдинга Банки.ру Елена Сударикова. — Дебетовая карта уже не является простым платежным инструментом. Все больше людей используют ее для хранения сбережений и получения дохода, многие — как альтернативу банковскому вкладу. Мы внимательно следим за тенденциями рынка и модернизируем наши сервисы по подбору и сравнению банковских продуктов. При этом доля мобильного трафика на наш проект постоянно растет. Так, по данным «Яндекс Метрики» за июль, уже 44% трафика в разделе «Дебетовые карты» приходится на мобайл. Поэтому мы постоянно совершенствуем и обновляем мобильную версию нашего финансового маркетплейса».

Ранее Банки.ру обновил мобильные версии разделов «Вклады» , «Потребительские кредиты» , «Мастер подбора кредитов» , «Микрозаймы» и «Кредитные карты» . В ближайших планах — запуск мобильной версии раздела «Ипотека» .