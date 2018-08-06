Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» принял решение о проведении обратного выкупа акций (buy back). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Кредитная организация приняла решение о приобретении своих размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 млн штук по цене приобретения одной акции 55 рублей. Срок для подачи заявлений о продаже акций банка — с 7 сентября по 7 октября 2018 года.

«В первой половине этого года мы заявляли о несогласии с фундаментальной недооцененностью акций банка и о планах по реализации мероприятий, направленных на повышение рыночной цены. Первым шагом в этом направлении станет обратный выкуп акций, о котором мы объявляем сегодня. Следующим шагом будет рассмотрение осенью наблюдательным советом программы мероприятий по росту рыночной капитализации банка», — прокомментировал председатель правления кредитной организации Александр Савельев.