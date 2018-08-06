Банк России со 2 августа установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 63,4549 рубля, что выше предыдущего закрытия на 57,68 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 73,4744 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повысился на 5,38 копейки.

«С открытия рубль получит небольшую поддержку. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает негативное влияние на настроение инвесторов, поэтому укрепление рубля будет сдержанным. По прогнозу в начале сессии жду снижения курса доллара до 63,20 рубля и роста до 63,50 рубля к закрытию дня. По паре евро/рубль ожидаю восстановления цены до 73,75 рубля», - комментирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

По словам Игоря Ковалева, аналитика ГК ИнстаФорекc, в сырьевом сегменте цены несколько стабилизировались, но угроза возобновления распродаж сохраняется.

«Brent по-прежнему не может преодолеть отметку 74 , что указывает на сохранение понижательных рисков. Такая динамика будет ограничивать потенциал укрепления рубля, хотя при стабильной нефти он сможет удержаться на плаву, если со стороны Вашингтона в ближайшие дни не последует новых угроз. Учитывая практически повсеместное укрепление доллара на форексе, доллар/рубль начнет сегодняшние торги с возобновления роста в направлении уровня 63,50 рубля», - поясняет эксперт.

Небольшую поддержку можно будет ждать от растущей нефти, прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

«По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,8-63,9 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,6-73,9 рубля», - прогнозирует Марчена.