Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 10 млн канадских долларов (7,7 млн долларов) разыгран в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.



«Выпавшие номера: 9, 11, 23, 33, 35, 36 и 42. Бонус-число — 6», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что победителем розыгрыша стал один человек. Выигрышный квиток был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В 2018 году в Канаде было разыграно уже более десяти крупных джекпотов в Lotto Max и в другую популярную лотерею — «6 из 49». Суммы выигрышей составили от 9,8 млн канадских долларов (7,6 млн долларов) до 60 млн канадских долларов (около 46 млн долларов). Так, в минувшие выходные сразу пять канадцев выиграли в эти лотереи 40 млн канадских долларов (30 млн долларов).

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в Канаде были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов.