В Грузии часть местных жителей никогда не слышали про И нтернет , еще более четверти никогда не пользовались Сетью. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Национальный демократический институт США (NDI).



На вопрос о том, как часто жители Грузии пользуются Интернетом, 1% опрошенных ответили, что «не знает, что это такое». Еще 28% респондентов заявили, что никогда в жизни не пользовались Всемирной паутиной. Ежедневно Интернетом пользуются чуть более половины граждан, еще 10% — раз в неделю.

Cогласно опросу больше всего пользователей Интернета проживает в столице Грузии — Тбилиси. Здесь 81% опрошенных используют Сеть на постоянной основе, еще 3% заходят в Интернет реже одного раза в неделю, а 16% не пользуются им вовсе.

С другой стороны, в сельской местности выявлена наименьшая интернет-активность по стране: пользуются Всемирной паутиной всего 49%, тогда как 41% респондентов обходятся без нее.

В опросе участвовали 2 409 совершеннолетних жителей Грузии. По мнению исследователей, погрешность могла составить около 1,9%.

