Денежные средства, полученные от введенных США пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны. Об этом президент США Дональд Трамп написал в воскресенье в Twitter .

«Благодаря пошлинам мы сможем начать погашать крупный госдолг в размере 21 триллиона, который был накоплен во многом благодаря администрации Обамы, в то же время будем уменьшать налоги для наших граждан. Как минимум, мы сделаем намного лучше торговые сделки для нашей страны!» — написал президент США.

Он в очередной раз указал на успех, который был достигнут при помощи введенных правительством США пошлин. «Каждая страна на земле хочет забрать богатства у США, всегда в ущерб нам. Когда они [иностранные компании] приходят, я говорю, облагайте их налогами. Если они не хотят платить налоги, пусть они создают или производят свою продукцию в США», — отметил Трамп, добавив, что это приведет к росту рабочих мест в стране.

В середине июля председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. В свою очередь, по данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

Нынешние долговые проблемы США — наследие финансово-экономического кризиса 2007—2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга. За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 трлн долларов и почти достиг отметки в 20 трлн долларов. Экономисты страны ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до 30 трлн долларов. Hазмер ВВП США на данный момент оценивается примерно в 19,5 трлн долларов.