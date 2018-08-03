Компания Starbucks в скором времени позволит клиентам использовать криптовалюты для оплаты товаров в одноименной сети кофеен. Форма оплаты будет непрямая.



В минувшую среду Starbucks объявила о том, что ее партнерами в данном проекте выступают корпорация Microsoft и компания Intercontinental Exchange. Последняя была основана в 2000 году, занимается предоставлением финансовой информации и владеет группой NYSE Group, в состав которой входит Нью-Йоркская фондовая биржа. Партнеры разрабатывают платформу Bakkt, предназначенную для хранения криптовалют и обмена их на товары и услуги.

Starbucks не планирует самостоятельно принимать криптовалюты в качестве средства оплаты в кофейнях. В роли посредника выступит Bakkt, которая будет автоматически менять их на американские доллары, которые потребители будут использовать в качестве средства оплаты.

Разработчики рассчитывают запустить платформу в ноябре этого года. Starbucks не уточнила, когда она сможет подключиться к Bakkt, создаваемой не только для обслуживания клиентов сети кофеен, но и для других частных предприятий.