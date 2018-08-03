Россия с 5 августа ввела новые ставки импортных пошлин в отношении ряда американских товаров в ответ на ранее введенные США пошлины на сталь и алюминий.



Так, повышены ставки таможенных пошлин на импорт отдельных видов транспортных средств для перевозки грузов, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Ставки этих пошлин составят от 25% до 40%.

Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов. Объем дополнительных пошлин РФ составит на данном этапе 87,6 млн долларов в год — это та компенсация, на которую Россия сейчас имеет право по правилам Всемирной торговой организации, пояснял глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Остальные 450 млн будут введены через три года или по решению ВТО.