Благодаря росту доходной части бюджета Абхазии за пять лет доля российской финансовой помощи снизилась с 75% до 50%, сообщил министр экономики республики Адгур Ардзинба. Он напомнил, что в 2015 году новый президент Абхазии Рауль Хаджимба поставил перед государством цель увеличить собственные доходы бюджета.

«Уже к 2016 году рост собственной доходной части государственного бюджета увеличился почти в два раза. Это стало возможным благодаря повышению эффективности налогового и таможенного администрирования, выведению из тени налогооблагаемой базы, оздоровлению сферы налоговых правоотношений», — рассказал Ардзинба.

«Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%», — сообщил министр. По его словам, в перспективе Абхазия «надеется выйти на приемлемый уровень самофинансирования».

Несмотря на развитие экономики Абхазии, ВВП на душу населения в республике в четыре раза ниже, чем в России, сообщил Ардзинба.