Власти Турции намерены заморозить счета министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке в ответ на введенные Вашингтоном санкции в отношении турецких министров, возглавляющих аналогичные ведомства. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время субботнего выступления в Анкаре.

«Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их, — сказал он. — Решение США ввести санкции против турецких министров нелогичны. К Турции нельзя относиться в таком духе».

Министерство финансов США 1 августа ввело санкции в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за того, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.



Министерство иностранных дел Турции осудило решение США ввести санкции и призвало от него отказаться, предупредив, что «такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ».