В Ростове-на-Дону задержан подозреваемый в хищении 27 млн рублей с банковских карт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, 46-летний мужчина незаконно приобрел базу данных сим-карт абонентов и электронные ключи к ним, а также специальное программное обеспечение. Злоумышленник изготавливал дубликаты сим-карт, номера которых были подключены к банковским картам. С их помощью он списывал денежные средства со счетов граждан, а затем обналичивал их через электронный кошелек.

Для большинства владельцев карт кража денег со счета оставалась незамеченной, так как списывалось не более 500 рублей одномоментно, СМС-уведомления от банка не приходили.

«СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела», — добавила Волк.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование дела продолжается.