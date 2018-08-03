Президент РФ Владимир Путин подписал закон о страховании средств на счетах малых и микропредприятий.

Поправками также, в частности, уточняется, что право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации вкладчик (представитель малого или микропредприятия) будет иметь только в случае, если он есть в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на день возникновения страхового случая. Если вкладчика исключат из реестра после наступления страхового случая, это не повлияет на его права по получению возмещения.

Согласно документу, застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках (как с базовой лицензией, так и с универсальной лицензией) на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — сейчас эта сумма составляет 1,4 млн рублей.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019 года.