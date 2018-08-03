Защита Алексея Улюкаева потребовала от суда исполнения приговора и списания с его арестованных счетов назначенного штрафа. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

«От защиты Улюкаева поступило ходатайство об исполнении вступившего в законную силу приговора и постановления о взыскании штрафа», — сказала она, уточнив, что пока суд не может удовлетворить ходатайство.

По ее словам, уголовное дело находится в кассационной инстанции Мосгорсуда, и пока материалы не вернутся в первую инстанцию, исполнить приговор возможности нет.

Это ходатайство поступило еще в середине июля, то есть после того, как суд отказался снимать арест с имущества осужденного чиновника. Речь идет о том, что пока Улюкаев не заплатит штраф, не будет и снят арест с его активов.

Теперь, чтобы приставы получили распоряжение суда о снятии со счета Улюкаева необходимой суммы, суд первой инстанции должен получить материалы дела, пояснили в Замоскворецком суде.



Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку «Башнефти» «Роснефтью».