По данным международной платежной системы UnionPay, объем трансакций по картам системы с середины июня по середину июля 2018 года вырос более чем на 40%, а количество трансакций увеличилось примерно на 130%.

Таковы результаты путешествий иностранных граждан по России, которые использовали различные сервисы компании, в том числе оплачивали товары и услуги с помощью UnionPay QuickPass и бронировали авиаперелеты и отели онлайн, говорится в сообщении платежной системы.

Главным расходом иностранных держателей карт UnionPay в России являются траты в супермаркетах, кафе и ресторанах. В течение этого периода количество покупок товаров повседневного спроса выросло более чем на 30%, а объем транзакций в кафе и ресторанах увеличился в два раза. Объем трансакций при бронировании гостиничных номеров и покупках в duty free вырос более чем на 130%.

При этом с мая по середину июля объем трансакций при покупке авиабилетов на сайте «Аэрофлота» с помощью карт UnionPay вырос на 30%.

По словам Фань Цзигуан, главы российского офиса UnionPay International, в будущем компания продолжит расширять эквайринговую сеть в России и масштаб эмиссии карт, чтобы предложить безопасные и удобные платежные сервисы жителям страны.