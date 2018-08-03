В июле произошло существенное снижение объемов инвестиций в розничные паевые фонды. Управляющие компании привлекли в открытые ПИФы на 40% меньше объема, поступившего в июне. При этом инвесторы рекордными за последние десять лет темпами наращивают вложения в фонды акций, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Investfunds.

Чистый приток средств в открытые паевые фонды составил 7,4 млрд рублей, что на 4,6 млрд рублей ниже показателя предыдущего месяца. Тем не менее минувший месяц стал 36-м подряд, когда фонды фиксировали чистый приток средств пайщиков. За это время в них поступило свыше 179 млрд рублей, причем почти половина средств была привлечена в этом году.

Эксперты связывают снижение притоков в паевые фонды с сезоном отпусков.

Замедление притока средств в розничные ПИФы произошло на фоне резкого снижения интереса к консервативным инструментам. По данным Investfunds, за отчетный период в фонды облигаций поступило всего 3,26 млрд рублей, что втрое ниже показателя июня. Участники рынка связывают действия инвесторов с изменениями ожиданий относительно денежно-кредитной политики ЦБ. Судя по риторике регулятора, в этом году ставка снижаться больше не будет, а значит, не стоит ждать снижения доходности облигаций к погашению и роста их цен.

Вместе с тем уверенно растет интерес к фондам акций. Объем вложенных средств в фонды данной категории приблизился к 3 млрд рублей, что на треть выше объема привлечений в июне. К тому же это максимальный показатель с февраля 2008 года. Спрос на рисковые стратегии растет уже пятый месяц подряд, объем вложений занимает все большую долю в общем притоке в розничные фонды.

При этом основной спрос сконцентрирован на узком сегменте отраслевых фондов — высоких технологий и нефтегаза. В июле в них пришло 2,3 млрд рублей. Участники рынка объясняют поведение пайщиков высокими показателями ПИФов. По данным Investfunds, с начала года эти фонды показали прирост стоимости пая на 17—27%. Высоким результатам привлечений в отраслевые фонды способствует и активная рекламная кампания по их продвижению.



В ближайшие месяцы при сохранении высокого спроса фонды акций смогут занять лидирующие позиции по привлечению на рынке, считают участники рынка, хотя и сомневаются, что надолго. Альтернативы облигационным фондам для консервативных инвесторов нет, говорят эксперты.