Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Филиппин опубликовала проект правил, регулирующих проведение ICO, для сбора отзывов общественности, прежде чем они начнут действовать. Согласно правилам, предполагается считать все токены, выпущенные через ICO, ценными бумагами, если их эмитенты не могут доказать обратное.

Организаторы большинства проведенных на Филиппинах первоначальных предложений монет утверждали, что их токены — не ценные бумаги и, соответственно, не подлежат регулированию SEC. Но по мнению регулятора, опасно позволить инвесторам делать выводы в этом вопросе, поскольку у них недостаточно ресурсов для определения, какие ICO могут быть мошенническими, сообщает Anycoin .

Также, согласно правилам, компании, зарегистрированные на Филиппинах и желающие провести ICO, должны подать первоначальную заявку не менее, чем за 90 дней до выпуска токенов.

При этом в проекте правил предусмотрено, что ICO, в которых участвуют не более чем 20 частных инвесторов или исключительно институциональные игроки, такие как банки, страховые и инвестиционные фонды и фирмы, могут быть освобождены от обязательной регистрации регулятором.