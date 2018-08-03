В работе Facebook по всему миру вечером 3 августа произошел сбой.

Русскоязычные пользователи Facebook начали жаловаться на сбой в работе соцсети после 19:00 мск. Юзеры не могли воспользоваться ни сайтом facebook.com, ни приложением Messenger.

Согласно данные сервиса Downdetector, о сбое сообщают пользователи из Великобритании, Германии, Польши, Италии, Японии, США и других странах.

У части пользователей Facebook сайт и приложение вернулись в рабочее состояние через несколько минут после сбоя. Однако, по данным Банки.ру, у ряда пользователей как минимум в России до сих пор наблюдаются проблемы.

